Четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусом

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Четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусомФото: сайт "Челси"

"Челси" сообщил о новых случаях заражения коронавирусом.

Положительные тесты сдали защитник Бен Чилуэлл, хавбек Каллум Хадсон-Одои, а также форварды Ромелу Лукаку и Тимо Вернер.

Также хавбек Кай Хаверц пожаловался на свое самочувствие. В клубе следят за его состоянием.

Ранее сообщалось, что АПЛ могут приостановить из-за вспышки коронавируса.

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Комментарии

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