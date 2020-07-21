Четыре футболиста "Эспаньола" покинули команду

Четыре игрока "Эспаньола" покинули команду. Об этом в твиттере рассказал и. о. главного тренера команды Франсиско Руфете.

По данным источника, клуб покинут защитник Налду, полузащитник Андер Итурраспе, нападающие Хонатан Кальери и Факундо Феррейра.

Напомним, по итогам текущего сезона "Эспаньол" потерял место в Ла Лиге. Команда заняла последнее место в турнирной таблице.

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