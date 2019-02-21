Четыре футболиста "Манчестер Сити" попали в команду недели в Лиге Чемпионов

УЕФА объявила состав символической сборной недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в нее попали сразу четыре футболиста "Манчестер Сити".

Вратарь: Антони Лопеш ("Лион").

Защитники: Давид Алаба, Матс Хуммельс (оба - "Бавария"), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - "Атлетико"), Давид Алаба ("Барселона").

Полузащитники: Давил Силва, Рахим Стерлинг, Лерой Сане (все - "Манчестер Сити"), Набиль Бенталеб ("Шальке").

Нападающий: Серхио Агуэро ("Манчестер Сит").

Напомним, что на этой неделе в Лиге Чемпионов состоялись четыре матча: "Ливерпуль" - "Бавария" - 0:0, "Лион" - "Барселона" - 0:0, "Шальке" - "Манчестер Сити" - 2:3 и "Атлетико" - "Ювентус" - 2:0.

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