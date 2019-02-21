Четыре футболиста "Манчестер Сити" попали в команду недели в Лиге Чемпионов

Теги давид силварахим стерлинглерой санесерхио агуэро

Четыре футболиста "Манчестер Сити" попали в команду недели в Лиге Чемпионов

УЕФА объявила состав символической сборной недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в нее попали сразу четыре футболиста "Манчестер Сити".

Вратарь: Антони Лопеш ("Лион").

Защитники: Давид Алаба, Матс Хуммельс (оба - "Бавария"), Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - "Атлетико"), Давид Алаба ("Барселона").

Полузащитники: Давил Силва, Рахим Стерлинг, Лерой Сане (все - "Манчестер Сити"), Набиль Бенталеб ("Шальке").

Нападающий: Серхио Агуэро ("Манчестер Сит").

Напомним, что на этой неделе в Лиге Чемпионов состоялись четыре матча: "Ливерпуль" - "Бавария" - 0:0, "Лион" - "Барселона" - 0:0, "Шальке" - "Манчестер Сити" - 2:3 и "Атлетико" - "Ювентус" - 2:0.

Не пропустите: "Атлетико" при Симеоне демонстрирует блестящую статистику в домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира

Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов