Четыре футболиста "Пармы" заразились коронавирусом

В "Парме" выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает Football Italia, заболевание было обнаружено у четырех футболистов клуба, у трех из которых болезнь протекает бессимптомно, а у четвертого появились незначительные симптомы.

Имена игроков не уточняется, однако известно, что все они находятся на самоизоляции.

18 октября "Парма" должна сыграть против "Удинезе" в рамках Серии А.

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