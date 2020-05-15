Четыре футболиста "Сампдории" побороли коронавирус

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Четыре футболиста "Сампдории" побороли коронавирус

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о выздоровлении четырёх игроков, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что футболисты дважды сдали отрицательные тесты на COVID-19 и в скором времени смогут вернуться к тренировочному процессу.

"Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А по итогам 25 туров. Сезон в Италии может возобновиться в июне.

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