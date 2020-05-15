Четыре футболиста "Сампдории" побороли коронавирус
"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о выздоровлении четырёх игроков, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Сообщается, что футболисты дважды сдали отрицательные тесты на COVID-19 и в скором времени смогут вернуться к тренировочному процессу.
"Сампдория" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А по итогам 25 туров. Сезон в Италии может возобновиться в июне.
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|26
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|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16