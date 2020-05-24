Четыре футболиста "Севильи" могут столкнуться с санкциями за нарушение карантина
Четыре футболиста "Севильи" могут быть оштрафованы за нарушения карантина. Об этом сообщает AS.
По данным источника, санкция подвергнуться Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг. Жена Банеги в инстаграме опубликовала фотографию, на которой футболисты находятся в компании других людей.
Отметим, что снимок был сразу удален, однако информация о фотографии попала в СМИ.
Напомним, вчера, 23 мая, стало известно, что правительство Испании разрешило возобновить сезон с 8 июня.
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