Четыре футболиста в чемпионате Беларуси заразились коронавирусом

В чемпионате Белоруссии заражение коронавирусом диагностировано у четырех игроков, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, два случая выявлены на игроков "Ислочи". В связи с этим команда ушла на 10-дневный карантин. Еще два зараженных обнаружены в "Энергетике-БГУ".

Напомним, что чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, в котором продолжаются матчи, несмотря на пандемию коронавируса.

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