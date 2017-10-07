Четыре гола футболистов Южной Кореи не помогли им обыграть сборную России

Сборная России в рамках подготовки к домашнему Чемпионату мира 2018 года проводила очередной товарищеский матч, и на этот раз соперником подопечных Черчесова выступала сборная Южной Кореи. Хозяева являлись фаворитами встречи, несмотря на более низкий рейтинг ФИФА, ведь по составу они определенно превосходят своих оппонентов. С первых минут вышли на поле два самых грозных форварда российской Премьер-Лиги – Александр Кокорин и Федор Смолов. Ну а у корейцев в стартовом составе появился один из лучших игроков английского чемпионата – Сон Хын Мин.

В равной борьбе стартовал матч, хотя корейцы смотрелись поживее, пытаясь запутать соперника постоянными перемещениями, россияне же, в основном, пробовали создать остроту за счет перепасовок и смещений двух своих форвардов – Кокорина и Смолова. Хозяева долгое время не могли наладить контроль мяча, и в итоге просто отдали инициативу сборной Южной Кореи, которая даже под прессингом без труда доходила до чужой штрафной. Вот только опасных моментов ни те, ни другие не создавали.

Первый удар в створ случился на 16-й минуте: заработали корейцы право на штрафной метров в 30-ти от ворот хозяев, однако Сон Хын Мин все же решился на дальний удар, с которым без труда справился Акинфеев. Уже в следующей атаке форвард "Тоттенхэма" проникающим пасов вывел Квон Чхан Хуна к левому краю штрафной, но удар последнего в ближний угол не достиг цели.

Ближе к середине тайма рисунок игры поменялся, и уже хозяева раз за разом пытались взломать оборону соперника. Сначала Кокорин после неразберихи в штрафной гостей наносил удар в дальний угол – мяч пролетел рядом со штангой. Через несколько минут защитники корейцев снова грубо ошиблись, в результате чего Смолов выполнил прострел в штрафную гостей на Кокорина, но форвард "Зенита" умудрился пробить выше ворот из выгоднейшей позиции.

Очень опасно ответили гости на исходе получаса игры: Сон Хын Мин ворвался в штрафную и нанес мощнейший удар в дальний угол – Акинфеев с трудом дотянулся до сферы и спас свою команду. Затем Квон Чхан Хун неплохо приложился со штрафного, но в створ не попал. Концовка тайма прошла на встречных курсах, однако гости все равно действовали поострее. Но за минуту до конца первого тайма сборная России неожиданно открыла счет: Кокорин заработал угловой на правом фланге, Самедов исполнил навес, мяч пошел по дуге от ворот и прилетел во вратарскую к набегавшему Смолову, который даже без прыжка головой вколотил мяч в сетку – 1:0 после гола в раздевалку хозяев поля.

Вторая половина встречи началась с атак корейцев, и вскоре счет чуть не стал равным: после розыгрыша углового Гу Чжа Чхоль получил мяч на правом углу штрафной и нанес неожиданный удар по воротам Акинфеев - мяч с рикошетом от Жиркова пролетел рядом со штангой. Хозяева не особо шли вперед, пытаясь в первую очередь сдержать чужие атаки.

А через пять минут россияне неожиданно забили второй гол, точнее это сделали за них сами гости: после подачи Самедова с углового Ким Чжу Ен неаккуратно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота – 2:0. Еще через две минуты защитник корейцев оформил дубль: в ходе атаки российской сборной прервал он одну из передач хозяев, отправив тем самым мяч в створ собственных ворот – 3:0. Абсолютно нелогично залетали голы в ворота корейцев, но счет стал разгромным, а тренеры принялись делать замены, тем самым игра на время успокоилась.

Футболисты Южной Кореи бросились спасать матч, и в одной из атак Квон Чхан Хун на дриблинге обыграл сначала Васина, а затем Самедова и выстрелили по воротам Акинфеева с близкой дистанции, но последний великолепным сейвом выручил свою команду. Много атаковали гости, но футболисты сборной России со всем справлялись, не давая поводов вновь вступить в игру своему голкиперу.

А ближе к концовке в одной из контратак хозяева забили четвертый гол: Алексей Миранчук вывел на ударную позицию Заболотного, выстрел которого отбил перед собой голкипер корейцев, а на добивание вновь подоспел Миранчук и покатил мяч в дальний угол 4:0. Но за три минуты до конца основного времени корейцы размочили счет: после розыгрыша углового последовала подача в центр штрафной гостей, где Гвон Ген Вон в борьбе с Тарасовым сделал счет 4:1. А уже в дополнительное время Чжон Дон Вон после паса из глубины вырвался один на один с Акинфеевым и покатил в дальний угол, установив тем самым окончательный счет в матче. В целом, равная игра, в которой больше ошибались корейские футболисты, за что и получили по заслугам.

Россия – Южная Корея – 4:2

Голы: Смолов, 44 – 1:0, Ким Чжу Ен, автогол, 55 – 2:0, Ким Чжу Ен, автогол, 57 – 3:0, Миранчук, 83 – 4:0, Гвон Ген Вон, 84 – 4:1, Чжон Дон Вон, 93 - 4:2.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Миранчук Антон (Тарасов, 46), Кузяев (Оздоев, 75), Ерохин (Миранчук Алексей, 73), Жирков (Рауш, 64), Самедов (Фернандес, 64), Кокорин, Смолов (Заболотный, 79).

Южная Корея: Ким Сын Гу, Ким Чжу Ен, Чжан Хен Су, Ким Ен Гвон, Чжон У Ен (Кин Сон Ен, 63), Гвон Ген Вон, Гу Чжа Чхоль (Пак Чжон У, 70), Ли Чун Юн, Квон Чхан Хун (Нам Тхэ Хи, 79), Сон Хын Мин (Ил Су Хван, 78), Хван Ый Чжо (Чжи Дон Вон, 64).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Лучшие атакующие трио современного международного футбола