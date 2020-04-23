Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина
Sky Sports сообщает, что лондонский "Арсенал" наказал нескольких футболистов за нарушение карантина.
По информации источника, самоизоляцию не соблюдали Давид Луиз, Гранит Джака, Александр Ляказетт и Николя Пепе.
С вышеупомянутыми игроками клуб провёл разъяснительную беседу и сделал им выговор.
В Великобритании карантин введён из-за пандемии коронавируса. Этой инфекцией в стране заразились более 133 тысяч человек, свыше 18 тысяч заболевших в итоге скончались.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18