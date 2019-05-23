Четыре игрока "Барселоны", Бензема и другие: опубликована символическая сборная сезона в Примере

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Четыре игрока "Барселоны", Бензема и другие: опубликована символическая сборная сезона в Примере

Издание Marca опубликовало символическую сборную испанской Примеры по итогам сезона 2018/19.

Стоит отметить, что команда определялась путём голосования болельщиков. 

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико");

Защитники: Даконам Джене ("Хетафе"), Жерар Пике ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона");

Полузащитники: Пабло Сарабия ("Севилья"), Дани Парехо ("Валенсия"), Родри ("Атлетико"), Иван Ракитич ("Барселона"); 

Нападающие: Яго Аспас ("Сельта"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").

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