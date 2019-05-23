Четыре игрока "Барселоны", Бензема и другие: опубликована символическая сборная сезона в Примере
Издание Marca опубликовало символическую сборную испанской Примеры по итогам сезона 2018/19.
Стоит отметить, что команда определялась путём голосования болельщиков.
Вратарь: Ян Облак ("Атлетико");
Защитники: Даконам Джене ("Хетафе"), Жерар Пике ("Барселона"), Жорди Альба ("Барселона");
Полузащитники: Пабло Сарабия ("Севилья"), Дани Парехо ("Валенсия"), Родри ("Атлетико"), Иван Ракитич ("Барселона");
Нападающие: Яго Аспас ("Сельта"), Карим Бензема ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32