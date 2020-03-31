Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты

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Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты

Четверо футболистов "Барселоны" отказывались подписывать соглашение с клубом о снижении зарплат на 70 процентов на период карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, на вариант с урезанием зарплат изначально были согласны Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Бускетс и другие ветераны. Несогласных пришлось уговаривать во время личной беседы с руководством. 

Ранее сообщалось, что футболисты "Барселоны" также приняли решение доплачивать персоналу, чтобы сотрудники клуба получали зарплаты в полном объеме.

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