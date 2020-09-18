Четыре игрока "Челси" пропустят матч с "Ливерпулем"

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Четыре игрока "Челси" пропустят матч с "Ливерпулем"

Лондонский "Челси" столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча 2-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Как сообщает официальный твиттер "синих", в игре не смогут принять участие сразу четыре футболиста, трое из которых - новички.

Поединок на "Стэмфорд Бридж" пропустят защитники Тиаго Силва и Бен Чилуэлл, а также вингеры Кристиан Пулишич и Хаким Зиеш.

Напомним, что матч "Челси" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье в 18:30 по московскому времени.

Не пропустите: "Челси" продлил контракт с талантливым воспитанником. | http://soccernews.ru
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