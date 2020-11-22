Четыре игрока ЦСКА пропустили игру с "Сочи" из-за сомнительных тестов на коронавирус

Metaratings узнал, почему четыре футболиста ЦСКА пропустили игру против "Сочи" (1:1).

Так, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Виктор Васин и Вадим Карпов не смогли сыграть из-за сомнительных тестов на коронавирус.

В ближайшее время футболисты сдадут повторные тесты и будет принято решение об их участии в ближайших играх.

После 15 туров ЦСКА лидирует в РПЛ, опережая "Зенит" на одно очко.

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