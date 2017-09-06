Четыре игрока "Хоффенхайма" рискуют пропустить матч с "Баварией"

Сразу четыре важных игрока "Хоффенхайма" могут не сыграть в матче третьего тура немецкой Бундеслиги против "Баварии".

Как сообщает официальный твиттер "сине-белых", поединок с мюнхенской командой рискуют пропустить защитник Кевин Фогт, хавбеки Стивен Цубер и Серж Гнабри, а также форвард Адам Салаи. Все четверо находятся в лазарете из-за различного рода травм.

Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Бавария" состоится 9 сентября в 19:30 по московскому времени.

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