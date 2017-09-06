Четыре игрока "Хоффенхайма" рискуют пропустить матч с "Баварией"

Теги хоффенхаймбавария мюнхенстивен цуберсерж гнабри

Четыре игрока "Хоффенхайма" рискуют пропустить матч с "Баварией"

Сразу четыре важных игрока "Хоффенхайма" могут не сыграть в матче третьего тура немецкой Бундеслиги против "Баварии".

Как сообщает официальный твиттер "сине-белых", поединок с мюнхенской командой рискуют пропустить защитник Кевин Фогт, хавбеки Стивен Цубер и Серж Гнабри, а также форвард Адам Салаи. Все четверо находятся в лазарете из-за различного рода травм.

Напомним, что матч "Хоффенхайм" - "Бавария" состоится 9 сентября в 19:30 по московскому времени.

Не пропустите: Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов