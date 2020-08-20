Четыре игрока "Краснодара" попали в сборную 3 тура РПЛ от WhoScored

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Четыре игрока "Краснодара" попали в сборную 3 тура РПЛ от WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Больше всего игрокобергв в составе команды представляют "Краснодар" (4). По два игрока играют за "Уфу" и "Сочи".

Полностью сборная 3-го тура РПЛ от WhoScored выглядит так:

вратарь: Александр Беленов ("Уфа")

защитники: Павел Аликин ("Уфа"), Сергей Петров ("Краснодар"), Миха Мевля ("Сочи"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо")

полузащитники: Вандерсон, Юрий Газинский (оба - "Краснодар"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Хвича Кварацхелия ("Рубин")

нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Маркус Берг ("Краснодар")

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3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
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