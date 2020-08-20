Четыре игрока "Краснодара" попали в сборную 3 тура РПЛ от WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Больше всего игрокобергв в составе команды представляют "Краснодар" (4). По два игрока играют за "Уфу" и "Сочи".

Полностью сборная 3-го тура РПЛ от WhoScored выглядит так:

вратарь: Александр Беленов ("Уфа")

защитники: Павел Аликин ("Уфа"), Сергей Петров ("Краснодар"), Миха Мевля ("Сочи"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо")

полузащитники: Вандерсон, Юрий Газинский (оба - "Краснодар"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Хвича Кварацхелия ("Рубин")

нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Маркус Берг ("Краснодар")

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