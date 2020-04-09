Четыре игрока "Крыльев Советов" отказались сокращать зарплату на время карантина

Теги крылья советовсергей рыжиковсафа хади

Четыре игрока "Крыльев Советов" отказались сокращать зарплату на время карантина

В "Крыльях Советов" назревает конфликт из-за отсутствия единого мнения среди игроков в вопросе сокращения зарплатного фонда.

Сообщается, что четыре футболиста самарской команды отказались идти на понижение своих окладов.

Речь идёт о двух россиянах и двух легионеров - Сергее РыжиковеНиките ЧичеринеСафе Хади и Мехди Зеффане.

Напомним, что игрокам "Крыльев" предлагалось урезать зарплаты на 40 процентов на период карантина.

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