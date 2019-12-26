Четыре игрока "Ливерпуля" не помогут команде в двух последних матчах 2019 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в двух последних матчах 2019 года команде не помогут защитники Джоэл Матип и Деян Ловрен, а также полузащитники Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.

"Окслейд-Чемберлен получил травму лодыжки. У него растяжение связки. Посмотрим, сколько он пропустит. Пока не знаю, когда он вернется на поле. В бытность игроком у меня была похожая травма.

Матип, Ловрен и Фабиньо хорошо восстанавливаются, но они не готовы к следующим матчам", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

До конца года "Ливерпуль" примет участие в матчах английской Премьер-лиги с "Лестером" (26 декабря) и "Вулверхэмптоном" (29 декабря).

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