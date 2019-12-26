Четыре игрока "Ливерпуля" не помогут команде в двух последних матчах 2019 года
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в двух последних матчах 2019 года команде не помогут защитники Джоэл Матип и Деян Ловрен, а также полузащитники Фабиньо и Алекс Окслейд-Чемберлен.
"Окслейд-Чемберлен получил травму лодыжки. У него растяжение связки. Посмотрим, сколько он пропустит. Пока не знаю, когда он вернется на поле. В бытность игроком у меня была похожая травма.
Матип, Ловрен и Фабиньо хорошо восстанавливаются, но они не готовы к следующим матчам", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
До конца года "Ливерпуль" примет участие в матчах английской Премьер-лиги с "Лестером" (26 декабря) и "Вулверхэмптоном" (29 декабря).
Не пропустите: Клопп подвел итоги 2019 года для "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12