Четыре игрока "Локомотива" пропустят матч с тульским "Арсеналом"

Сразу четыре игрока "Локомотива" пропустят матч 30-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Из-за травм не смогут сыграть Ведран Чорлука и Игорь Денисов, в связи с дисквалификацией не поможет "железнодорожникам" Владислав Игнатьев, а Джефферсон Фарфан не примет участия в поединке с "канонирами" по личным причинам.

Напомним, что матч "Арсенал Тула" - "Локомотив" состоится 13 мая в 14:00 по московскому времени.

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