Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм

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Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм

Сразу четыре футболиста "Манчестер Сити" вернулись в строй перед заключительной частью сезона, сообщает официальный твиттер клуба.

Залечили свои травмы защитники Венсан Компани и Джон Стоунз, а также хавбеки Фернандиньо и Кевин де Брюйне.

Кроме того, в ближайшее время покинет лазарет "горожан" французский фулбек Бенжамен Менди.

Не готовы пока играть только вратарь Клаудио Браво и полузащитник Фабиан Делф.

Не пропустите: Гвардиола заявил о готовности "Манчестер Сити" побороться за четыре трофея в этом сезоне. | http://soccernews.ru

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