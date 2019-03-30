Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм
Сразу четыре футболиста "Манчестер Сити" вернулись в строй перед заключительной частью сезона, сообщает официальный твиттер клуба.
Залечили свои травмы защитники Венсан Компани и Джон Стоунз, а также хавбеки Фернандиньо и Кевин де Брюйне.
Кроме того, в ближайшее время покинет лазарет "горожан" французский фулбек Бенжамен Менди.
Не готовы пока играть только вратарь Клаудио Браво и полузащитник Фабиан Делф.
Не пропустите: Гвардиола заявил о готовности "Манчестер Сити" побороться за четыре трофея в этом сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
-
В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
-
"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
-
Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола
-
Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"
Лента новостей
-
"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"
-
1
Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм
-
Бердыев прокомментировал ничью с последней командой РПЛ
-
Зидан провёл личную беседу с Марсело
-
Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
-
ПСЖ рассчитывает летом подписать двух хавбеков
-
В случае покупки Гризманна "Барселона" будет вынуждена расстаться с несколькими игроками
-
Хавертц прокомментировал информацию об интересе "Баварии"
-
Гвардиола заявил о готовности "Манчестер Сити" побороться за четыре трофея в этом сезоне
-
"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция одного из центральных матчей 29-го тура Примеры
-
"Енисей" вдесятером ушёл от поражения в матче с "Рубином"
-
Сульшер - главный, но это еще не финал! Рассказываем судьбу ТОП-5 временных тренеров английского футбола
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с Рэшфордом о продлении контракта. Клуб вдвое увеличит зарплату футболиста
-
Защитник "Манчестер Сити" задумался об уходе из клуба
-
2
Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"
-
Агент получил солидную комиссию за трансфер Лукаса Эрнандеса в "Баварию"
-
"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека
-
"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды
-
Крамарич установил рекорд "Хоффенхайма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14