Четыре игрока "Монако" пропустят финал Кубка французской лиги

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Четыре игрока "Монако" пропустят финал Кубка французской лиги

Четыре игрока "Монако" пропустят финал Кубка французской лиги против ПСЖ.

Как сообщает официальный сайт монегасков, в решающем поединке не смогут принять участие Диего Бенальо, Адама Траоре, Пьетро Пеллегри и Бальде Кейта. У всех этих футболистов различного рода травмы.

Напомним, что матч ПСЖ - "Монако" состоится в субботу в 22:05 по московскому времени.

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