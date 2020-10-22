Четыре игрока обсуждают с "Барселоной" новые контракты с понижением зарплаты

"Барселона" продолжает активно работать над переподписанием контрактов со своими футболистами.

Накануне каталонский клуб объявил о продлении соглашений с Жераром Пике, Марком-Андре тер Штегеном, Френки де Йонгом и Клеманом Лангле.

Теперь же, по информации ESPN, переговоры о новых контрактах ведутся с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто, Серхио Бускетсом и Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что "Барса" пытается убедить указанных игроков заключить договоры с понижением зарплаты.

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