Четыре игрока основного состава "Реала" пропустят матч с "Леганесом"

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Четыре игрока основного состава "Реала" пропустят матч с "Леганесом"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч с "Леганесом".

Вратари: Касилья, Л. Зидан;

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Тео Эрнандес, Хакими;

Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Асенсисо, Иско, Ковачич, Себальос;

Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль.

Отметим, что матч пропустят травмированные Марсело, Тони Кроос и Лука Модрич. Также не сыграет Кришитану Роналду, которому был предоставлен отдых.

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