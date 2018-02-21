Четыре игрока основного состава "Реала" пропустят матч с "Леганесом"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на матч с "Леганесом".
Вратари: Касилья, Л. Зидан;
Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Тео Эрнандес, Хакими;
Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Асенсисо, Иско, Ковачич, Себальос;
Нападающие: Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль.
Отметим, что матч пропустят травмированные Марсело, Тони Кроос и Лука Модрич. Также не сыграет Кришитану Роналду, которому был предоставлен отдых.
Читайте также: Отложенные дела первого круга: "Реал" отправляется в гости к "Леганесу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сотворить чудо: "Спартак" едет в гости к "Атлетику" после домашнего поражения
-
Довести дело до конца: "Локомотив" принимает "Ниццу"
-
Нет права на ошибку: киевское "Динамо" принимает АЕК
-
"Кельтам" уготовлен "теплый" прием: "Зенит" при аншлаге сыграет против "Селтика"
-
"Манчестер Юнайтед" снова поставил "автобус" и увез ничью из Севильи
Лента новостей
-
Сапета стал игроком "Ростова"
-
ЦСКА может вернуть Чернова
-
ПСЖ провел переговоры с Зиданом
-
"Зенит" и "Селтик" назвали составы
-
Гол Шатова не помог "Краснодару" уйти от поражения с "Русенборгом"
-
Рамос: "В "Реале" нет соперничества за право исполнения пенальти"
-
"Ростов" исключил Бухарова из заявки на вторую часть сезона в РФПЛ
-
Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"
-
Президент "Атлетико" подтвердил возможный уход Карраско
-
Мхитарян: "Мне нравится играть с Озилом, он - потрясающий футболист"
-
Ширко: "В важных матчах Промес теряется"
-
"Динамо" в контрольном матче "перестреляло" "Ахмат"
-
Де Хеа дал ответ "Реалу"
-
Серхи Роберто: "Хотел бы пойти по стопам Иньесты и Месси"
-
Россия теряет второго защитника перед Чемпионатом Мира
-
"Локомотив" и "Ницца" назвали составы
-
Луис Суарес: "Коутиньо многое даст "Барселоне"
-
До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги
-
Ради подписания Гризманна "Барселона" может расстаться с пятью игроками
-
"Реал" может сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем в истории футбола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|62
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|55
|3
|Реал Мадрид
|24
|48
|4
|Валенсия
|24
|46
|5
|Севилья
|24
|39
|6
|Вильярреал
|24
|38
|7
|Эйбар
|24
|35
|8
|Жирона
|24
|34
|9
|Хетафе
|24
|33
|10
|Бетис
|24
|33
|11
|Сельта Виго
|24
|32
|12
|Реал Сосьедад
|24
|29
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|24
|28
|15
|Алавес
|24
|28
|16
|Эспаньол
|24
|27
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|24
|18
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|24
|17
|20
|Малага
|24
|13