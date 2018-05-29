Четыре игрока покинули "Урал"

"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе четырёх игроков.

Так, екатеринбургский клуб покинули Никита Чернов, Игорь Портнягин, Эдгар Манучарян и Александр Ставпец.

Первые двое вернулись в ЦСКА и "Локомотив" соответственно в связи с завершением срока аренды, а у остальных истекли контракты.

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