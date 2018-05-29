Четыре игрока покинули "Урал"

Теги уралникита черновигорь портнягиналександр ставпец

Четыре игрока покинули "Урал"

"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе четырёх игроков.

Так, екатеринбургский клуб покинули Никита Чернов, Игорь Портнягин, Эдгар Манучарян и Александр Ставпец.

Первые двое вернулись в ЦСКА и "Локомотив" соответственно в связи с завершением срока аренды, а у остальных истекли контракты. 

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