Четыре игрока пропустили тренировку "Спартака"

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Четыре игрока пропустили тренировку "Спартака"

Сегодня, 10 января, "Спартак" приступил к подготовке к весенней части сезона.

Утром состоялась первая тренировка на сборе в ОАЭ. Пропустили занятие Самюэль Жиго, Сальваторе БоккеттиАндрей Ещенко и Фернандо, которые испытывают проблемы со здоровьем. Все они работали в спортивном зале с новым клубным физиотерапевтом Хорхе Каталаном.

Кроме того, лишь частично в общей группе занимались Роман Зобнин и Павел Маслов. Эти футболисты сначала потренировались с командой, а потом индивидуально.

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