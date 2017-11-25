Четыре игрока "РБ Лейпциг" могут не сыграть с "Вердером"

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Четыре игрока "РБ Лейпциг" могут не сыграть с "Вердером"

Участие сразу четырёх игроков "РБ Лейпциг" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги против "Вердера" находится под вопросом.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте "быков", в предстоящем поединке из-за проблем со здоровьем могут не сыграть Штефан Ильзанкер, Юссуф Поульсен, Кевин Кампль и Марсель Халстенберг.

Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Вердер" состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

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