Четыре игрока "Реала" изъявили желание сменить клуб

Теги реал мадридлука зиданборха майоральмаркос льорентематео ковачич

Четыре игрока "Реала" изъявили желание сменить клубСразу четыре игрока мадридского "Реала" изъявили желание сменить клуб в текущее межсезонье, информирует El Confidential.

Так, по сведениям источника, покинуть "Сантьяго Бернабеу" планируют голкипер Лука Зидан, полузащитники Матео Ковачич и Маркос Льоренте, а также форвард Борха Майораль.

Напомним, скауты "Реала" просмотрели матч Польша - Колумбия. | soccernews.ru

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