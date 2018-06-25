Четыре игрока "Реала" изъявили желание сменить клуб

Сразу четыре игрока мадридского "Реала" изъявили желание сменить клуб в текущее межсезонье, информирует El Confidential.

Так, по сведениям источника, покинуть "Сантьяго Бернабеу" планируют голкипер Лука Зидан, полузащитники Матео Ковачич и Маркос Льоренте, а также форвард Борха Майораль.

Напомним, скауты "Реала" просмотрели матч Польша - Колумбия. | soccernews.ru