Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб

1 Теги реал мадридгарет бэйлисколукас васкесдани себальос

Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб

Сразу четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб, несмотря на то, что их выставили на трансфер, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, полузащитники Иско и Даниэль Себальос, форварды Гарет Бэйл и Лукас Васкес намерены остаться в "Реале", даже если не будут получать стабильное игровое время в следующем сезоне.

В связи с этим у "Реала" могут возникнуть проблемы с соответствием финансового фэйр-плей. Также клуб планировал потратить вырученные средства на дальнейшее усиление состава.

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Крош
Крош

Совсем обнаглели.

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