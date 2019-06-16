Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб
Сразу четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб, несмотря на то, что их выставили на трансфер, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, полузащитники Иско и Даниэль Себальос, форварды Гарет Бэйл и Лукас Васкес намерены остаться в "Реале", даже если не будут получать стабильное игровое время в следующем сезоне.
В связи с этим у "Реала" могут возникнуть проблемы с соответствием финансового фэйр-плей. Также клуб планировал потратить вырученные средства на дальнейшее усиление состава.
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