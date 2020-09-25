Четыре игрока "Реала" пропустят матч с "Бетисом"

Теги реал мадридбетисэдер милитаомариано диасэден азармарко асенсио

Четыре игрока "Реала" пропустят матч с "Бетисом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 3-го тура Примеры против "Бетиса".

Вне состава оказались четыре футболиста - защитник Эдер Милитао, вингеры Марко Асенсио и Эден Азар, а также форвард Мариано Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Борха Майораль, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч "Бетис" - "Реал" состоится в субботу, 26 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Рома" близка к подписанию нападающего "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины

"Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов