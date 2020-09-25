Четыре игрока "Реала" пропустят матч с "Бетисом"

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 3-го тура Примеры против "Бетиса".

Вне состава оказались четыре футболиста - защитник Эдер Милитао, вингеры Марко Асенсио и Эден Азар, а также форвард Мариано Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Борха Майораль, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч "Бетис" - "Реал" состоится в субботу, 26 сентября, в 22:00 по московскому времени.

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