Четыре игрока "Реала" вернулись из отпуска

Теги реал мадридфлорентино пересначо фернандестони кроосмарко асенсиолукас васкес

Четыре игрока "Реала" вернулись из отпускаСегодня из отпуска вернулись сразу четыре игрока мадридского "Реала", информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, в пятницу подготовку к новому сезону начали защитник Начо Фернандес, полузащитник Тони Кроос и вингеры Лукас Васкес и Марко Асенсио. Кроме того, сегодняшнюю утреннюю тренировку "сливочных" посетил президент их клуба Флорентино Перес.

Напомним,  "Реал" сделал первое предложение по Кавани. | soccernews.ru

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