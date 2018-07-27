Четыре игрока "Реала" вернулись из отпуска

Сегодня из отпуска вернулись сразу четыре игрока мадридского "Реала", информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, в пятницу подготовку к новому сезону начали защитник Начо Фернандес, полузащитник Тони Кроос и вингеры Лукас Васкес и Марко Асенсио. Кроме того, сегодняшнюю утреннюю тренировку "сливочных" посетил президент их клуба Флорентино Перес.

Напомним, "Реал" сделал первое предложение по Кавани. | soccernews.ru