Четыре игрока "Реала" заразились коронавирусом

Теги реал мадридкоронавирусвинисиус жуниортибо куртуафедерико вальвердеэдуардо камавинга

Четыре игрока "Реала" заразились коронавирусомФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Четыре футболиста мадридского "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".

По информации источника, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга, вратарь Тибо Куртуа и нападающий Винисиус Жуниор.

Ранее уже девять человек в структуре королевского клуба сдавали положительные тесты на коронавирус, однако через несколько дней они все сдали отрицательные тесты. Отметим, что весь состав "Реала" вакцинирован от коронавируса.

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