Четыре игрока "Реала" заразились коронавирусом
Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен
Четыре футболиста мадридского "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".
По информации источника, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга, вратарь Тибо Куртуа и нападающий Винисиус Жуниор.
Ранее уже девять человек в структуре королевского клуба сдавали положительные тесты на коронавирус, однако через несколько дней они все сдали отрицательные тесты. Отметим, что весь состав "Реала" вакцинирован от коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14