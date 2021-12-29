Четыре игрока "Реала" заразились коронавирусом

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Четыре футболиста мадридского "Реала" сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт "сливочных".

По информации источника, полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга, вратарь Тибо Куртуа и нападающий Винисиус Жуниор.

Ранее уже девять человек в структуре королевского клуба сдавали положительные тесты на коронавирус, однако через несколько дней они все сдали отрицательные тесты. Отметим, что весь состав "Реала" вакцинирован от коронавируса.

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