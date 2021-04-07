Четыре игрока "Ромы" пропустят матч с "Аяксом" в Лиге Европы

Теги крис смоллинггенрих мхитарянромааяксстефан эль-шаарави

Четыре игрока "Ромы" пропустят матч с "Аяксом" в Лиге ЕвропыФото: Твиттер @ChrisSmalling 
"Рома" опубликовала список игроков, которые могут принять участие в первом матче четвертьфинального противостояния с "Аяксом" в Лиге Европы.

В Амстердам отправились 20 футболистов, среди которых нет защитника Криса Смоллинга, хавбека Генриха Мхитаряна и форварда Стефана Эль Шаарави. Все трое пропустят первую игру из-за травм.

Кроме них, по причине дисквалификации, не сможет помочь римлянам и защитник Рик Карсдорп.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" - "Рома" пройдет в четверг, 8 апреля, в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.

Читать также: Тренер "Аякса" поделился ожиданиями от матча с "Ромой" в 1/4 финала Лиги Европы | http://soccernews.ru

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