Четыре игрока "Ромы" пропустят матч с "Аяксом" в Лиге Европы

Фото: Твиттер @ChrisSmalling

"Рома" опубликовала список игроков, которые могут принять участие в первом матче четвертьфинального противостояния с "Аяксом" в Лиге Европы.

В Амстердам отправились 20 футболистов, среди которых нет защитника Криса Смоллинга, хавбека Генриха Мхитаряна и форварда Стефана Эль Шаарави. Все трое пропустят первую игру из-за травм.

Кроме них, по причине дисквалификации, не сможет помочь римлянам и защитник Рик Карсдорп.

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" - "Рома" пройдет в четверг, 8 апреля, в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.