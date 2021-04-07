Четыре игрока "Ромы" пропустят матч с "Аяксом" в Лиге Европы
Фото: Твиттер @ChrisSmalling
"Рома" опубликовала список игроков, которые могут принять участие в первом матче четвертьфинального противостояния с "Аяксом" в Лиге Европы.
В Амстердам отправились 20 футболистов, среди которых нет защитника Криса Смоллинга, хавбека Генриха Мхитаряна и форварда Стефана Эль Шаарави. Все трое пропустят первую игру из-за травм.
Кроме них, по причине дисквалификации, не сможет помочь римлянам и защитник Рик Карсдорп.
— AS Roma (@OfficialASRoma) April 7, 2021
I nostri convocati per #AjaxRoma #ASRoma #UEL pic.twitter.com/lo3eokqdTm
Первая игра 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" - "Рома" пройдет в четверг, 8 апреля, в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.
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