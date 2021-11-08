Четыре игрока "Ростова" вошли в символическую сборную 14-го тура РПЛ по версии Whoscored

Фото: инстаграм Али Соу/Автор неизвестен

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наибольшее представительство в команде получил "Ростов", который "делегировал" в нее четыре игрока. В 14-м туре "Ростов" разгромил "Рубин" со счетом 5:1. Наивысшую оценку в команде получил нападающий "Сочи" Матео Касьерра, который сделал дубль в матче с ЦСКА (4:1).

Полностью состав сборной тура выглядит так:

вратарь: Антон Шунин ("Динамо") - 7,9

защитники: Денис Терентьев ("Ростов") - 7,8, Родригао ("Сочи") - 8,0, Арсен Адамов ("Урал") - 7,8, Мирослав Богосавац ("Ахмат") - 7,3

полузащитники: Дмитрий Полоз ("Ростов") - 8,0, Данил Глебов ("Ростов") - 9,2, Даниил Уткин ("Ахмат") - 9,1, Артур Юсупов ("Сочи") - 8,2

нападающие: Матео Касьерра ("Сочи") - 9,9, Али Соу ("Ростов") - 8,3.

Не пропустите: Гогуа покинул ЦСКА. | http://soccernews.ru