Четыре игрока "Рубина" вошли в символическую сборную 20-го тура РПЛ по версии Whoscored

Портал Whoscored составил символическую сборную лучших игроков по итогам 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Наибольшее представительство в команде получил казанский "Рубин", четыре игрока которого попали в сборную после победы над московским "Спартаком" (2:0). По два игрока представляют "Сочи" и "Урал", по одному - "Локомотив", "Ростов" и "Динамо".

Полностью сборная 20-го тура по версии Whoscored выглядит так:

вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив").

защитники: Денис Кулаков ("Урал"), Филип Уремович ("Рубин"), Кирилл Заика ("Сочи"), Илья Самошников ("Рубин").

Полузащитники: Арсен Захарян ("Динамо"), Рафал Аугустыняк ("Урал"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Хвича Кварацхелия ("Рубин").

Нападающие: Джордже Деспотович ("Рубин"), Али Соу ("Ростов").

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