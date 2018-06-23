Четыре игрока сборной Швеции пропустят матч с Германией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что сразу четыре игрока национальной команды пропустят матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Германии.

По словам наставника "росомах", из-за проблем с желудком не смогут сыграть Филип Халендер, Понтус Янссон и Маркус Роден, а Исаак Телин останется вне состава в связи с повреждением голеностопа.

Напомним, что матч Германия - Швеция состоится сегодня в 21:00 по московскому времени в Сочи.

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