Четыре игрока сборной Украины пропустят матчи с Финляндией и Боснией

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что четыре футболиста пропустят октябрьские матчи отборочного чемпионата мира 2022 года с Финляндией и Боснией.

"Выбыл Миколенко - приводящая мышца. Не знаю, сколько нужно времени. У Буяльского тоже надрыв приводящей мышцы. Бойко не будет по семейным обстоятельствам. Зинченко очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к основной группе где-то 8-10 октября", - сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что также в сборную Украины по решению Петракова не был вызван Руслан Малиновский.

Матч Финляндия - Украина состоится 9 октября. Поединок Украина - Босния пройдет 12 октября.

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