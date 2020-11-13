Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч с Германией может быть отменен

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Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч с Германией может быть отменен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил о вспышке коронавируса в национальной команде.

"На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них 4 игрока, 5 человек остались в гостинице, завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу", - приводят слова Шевченко украинские СМИ.

Коронавирусом заразились полузащитники Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук, а также нападающий Андрей Ярмоленко.

Напомним, что в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Украины сыграет с командой Германии. Матч состоится завтра, 14 ноября.

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