Четыре игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы



Пресс-служба УЕФА составила символическую сборную недели по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что в нее попали четыре футболиста донецкого "Шахтера", который в четвертьфинале разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1.

Полностью состав команды недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

вратарь: Карл-Йохан Юнссон ("Копенгаген")

защитники: Аарон Ван-Биссака ("Манчестер Юнайтед"), Диего Годин ("Интер"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Додо ("Шахтер")

полузащитники: Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Марлос ("Шахтер"), Эвер Банега ("Севилья"), Тайсон ("Шахтер")

нападающие: Ромелу Лукаку ("Интер"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Интером", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Севильей".

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