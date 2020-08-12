Четыре игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА составила символическую сборную недели по итогам матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Стоит отметить, что в нее попали четыре футболиста донецкого "Шахтера", который в четвертьфинале разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1.
Полностью состав команды недели Лиги Европы выглядит следующим образом:
вратарь: Карл-Йохан Юнссон ("Копенгаген")
защитники: Аарон Ван-Биссака ("Манчестер Юнайтед"), Диего Годин ("Интер"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Додо ("Шахтер")
полузащитники: Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Марлос ("Шахтер"), Эвер Банега ("Севилья"), Тайсон ("Шахтер")
нападающие: Ромелу Лукаку ("Интер"), Жуниор Мораес ("Шахтер").
Напомним, что в полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Интером", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Севильей".
Не пропустите: Футболист "Шахтера" установил рекорд Лиги Европы. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой
-
Футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус
-
Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече
-
Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата
Лента новостей
-
"Вильярреал" оригинально объявил о переходе воспитанника "Реала"
-
"Ливерпуль" отказался от трансфера Тьяго Алькантары
-
"Уотфорд" назвал "Ливерпулю" цену на форварда Сарра
-
ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5
-
"Интер" договорился о контракте с "новым Пирло"
-
"Рубин" не будет сниматься с чемпионата России из-за судейства
-
1
РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"
-
Андрей Червиченко назвал "Спартак" истеричкой
-
Гильерме высказался об эпизоде с падением Игнатьева в штрафной "Локомотива"
-
"Спартак" нацелился на французского опорника
-
Четыре игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы
-
Футболист "Барселоны" сдал положительный тест на коронавирус
-
Комбаров объяснил, почему не голосовал по поправкам в конституцию
-
Гендиректор "Рубина" Сайманов высказался о проблемах с судейством в РПЛ
-
Московское "Динамо" готово заплатить 11 млн евро за хавбека "Рейнджерс"
-
Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече
-
Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле Шатова
-
"Манчестер Сити" готов предложить Кулибали контракт до 2025 года
-
Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата
-
Бушманов: "Кокорину будет сложно проявить себя в схеме Тедеско"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0