Четыре игрока "Тулузы" заразились коронавирусом

Четыре футболиста "Тулузы" сдали положительный тест на коронавирус, передает официальный сайт команды.



Заразившиеся игроки изолированы от команды.

"Будут применяться меры профилактики и социального дистанцирования, в частности, с установлением обозначенных маршрутов. Контакты между игроками запрещены как на поле, так и за его пределами", - сообщается в заявлении клуба.



Напомним, текущий сезон в Лиге 1 досрочно закончен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ.

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