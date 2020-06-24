Четыре игрока "Тулузы" заразились коронавирусом

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Четыре игрока "Тулузы" заразились коронавирусом

Четыре футболиста "Тулузы" сдали положительный тест на коронавирус, передает официальный сайт команды.

Заразившиеся игроки изолированы от команды.

"Будут применяться меры профилактики и социального дистанцирования, в частности, с установлением обозначенных маршрутов. Контакты между игроками запрещены как на поле, так и за его пределами", - сообщается в заявлении клуба.

Напомним, текущий сезон в Лиге 1 досрочно закончен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ.

А еще: Три футболиста ПСЖ переболели коронавирусом| http://soccernews.ru
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