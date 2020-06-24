Четыре игрока "Тулузы" заразились коронавирусом
Четыре футболиста "Тулузы" сдали положительный тест на коронавирус, передает официальный сайт команды.
Заразившиеся игроки изолированы от команды.
"Будут применяться меры профилактики и социального дистанцирования, в частности, с установлением обозначенных маршрутов. Контакты между игроками запрещены как на поле, так и за его пределами", - сообщается в заявлении клуба.
Напомним, текущий сезон в Лиге 1 досрочно закончен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ.
А еще: Три футболиста ПСЖ переболели коронавирусом| http://soccernews.ru
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|Лилль
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|Реймс
|28
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|7
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|28
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