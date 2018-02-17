Четыре игрока "Вест Бромвича" угнали такси в Барселоне

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Четыре игрока "Вест Бромвича" угнали такси в Барселоне

Четыре игрока "Вест Бромвича" - Джонни Эванс, Гарет Бэрри, Джейк Ливермор и Боаз Майхилл - угнали такси в Барселоне, где "дрозды" проводят кратковременный сбор.

Отмечается, что футболисты ранним утром отправились на поиски ресторана, а обратно в гостиницу вернулись на такси без водителя.

Позднее транспортное средство вернули владельцу, а игроки "Вест Бромвича" после допроса были отпущены на свободу, впрочем, дисциплинарных мер со стороны клуба им избежать не удастся.

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