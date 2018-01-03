Четыре игрока "Вест Хэма" не сыграют с "Тоттенхэмом"

Тренерский штаб "Вест Хэма" во главе с Дэвидом Мойесом столкнулся с проблемами в преддверии матча 21-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

Как сообщает 101 Great Goals, в лазарете "молотобойцев" оказались сразу четыре игрока - защитники Аарон Крессуэлл и Джеймс Коллинз, а также нападающие Диафра Сако и Андре Айю.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" состоится 4 января в 23:00 по московскому времени.

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