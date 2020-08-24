Четыре игрока "Зенита" - в символической сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

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Четыре игрока "Зенита" - в символической сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам матчей 4-го тура чемпионата России. Стоит отметить, что в состав команды вошли четыре игрока "Зенита", который разгромил "Тамбов" (4:1).

Наивысшую оценку в 9,5 баллов получил нападающий тульского "Арсенала" Даниил Лесовой, который отметился дублем в матче с московским "Динамо" (2:0).

Полностью состав символической сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит так:

Вратарь: Илья Помазун ("Урал", 8,0 баллов).

Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит", 7,7), Максим Осипенко ("Ростов", 8,1), Александр Пуцко ("Ахмат", 7,8), Дуглас Сантос ("Зенит", 8,5)

Полузащитники: Роман Зобнин ("Спартак", 7,8), Никита Бурмистров ("Сочи", 9,1), Оливер Абильгор ("Рубин", 8,4), Малком ("Зенит", 7,9).

Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит", 8,1), Даниил Лесовой ("Арсенал", 9,5).

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