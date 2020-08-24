Четыре игрока "Зенита" - в символической сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам матчей 4-го тура чемпионата России. Стоит отметить, что в состав команды вошли четыре игрока "Зенита", который разгромил "Тамбов" (4:1).
Наивысшую оценку в 9,5 баллов получил нападающий тульского "Арсенала" Даниил Лесовой, который отметился дублем в матче с московским "Динамо" (2:0).
Полностью состав символической сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит так:
Вратарь: Илья Помазун ("Урал", 8,0 баллов).
Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит", 7,7), Максим Осипенко ("Ростов", 8,1), Александр Пуцко ("Ахмат", 7,8), Дуглас Сантос ("Зенит", 8,5)
Полузащитники: Роман Зобнин ("Спартак", 7,8), Никита Бурмистров ("Сочи", 9,1), Оливер Абильгор ("Рубин", 8,4), Малком ("Зенит", 7,9).
Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит", 8,1), Даниил Лесовой ("Арсенал", 9,5).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22