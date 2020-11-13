Четыре игрока "Зенита" вернулись в строй после травм
Лазарет питерского "Зенита" заметно опустел во время международного перерыва.
Как сообщает Bobsoccer, к тренировкам с командой возвращаются Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Малком и Александр Ерохин.
Все указанные игроки будут готовиться к матчу с "Ахматом", однако их участие в поединке пока не гарантировано.
Игра "Ахмат" - "Зенит" состоится 21 ноября в Грозном в 16:30 по московскому времени.
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