Четыре итальянских гранда интересуются игроком украинской "Зари"

Сразу четыре итальянских гранда интересуются голкипером украинской "Зари" Андреем Луниным, информирует Tribuna.com.

Так, по сведениям источника, 19-летний вратарь луганчан входит в сферу интересов туринского "Ювентуса", миланского "Интера", "Наполи" и "Ромы". Также за перспективным игроком наблюдает "РБ Лейпциг".

В нынешнем сезоне Лунин пропустил 38 мячей в 28 матчах за "Зарю".

Напомним, также Луниным интересуется "Челси". | soccernews.ru