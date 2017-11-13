Четыре итальянских клуба интересуются защитником "Вест Хэма"

Левый защитник "Вест Хэма" Артюр Масуаку может продолжить карьеру в Серии А, сообщает итальянская пресса.

В услугах 24-летнего француза заинтересованы "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Дженоа". Не исключено, что трансфер может состояться уже в январе.

В этом сезоне Масуаку сыграл за "Вест Хэм" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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