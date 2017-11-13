Четыре итальянских клуба интересуются защитником "Вест Хэма"
Левый защитник "Вест Хэма" Артюр Масуаку может продолжить карьеру в Серии А, сообщает итальянская пресса.
В услугах 24-летнего француза заинтересованы "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Дженоа". Не исключено, что трансфер может состояться уже в январе.
В этом сезоне Масуаку сыграл за "Вест Хэм" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0