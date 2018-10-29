Четыре итальянских клуба поборются за игрока "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Денис Суарес зимой может сменить клубную прописку.

Как сообщает Football Wood, в услугах 24-летнего испанца заинтересованы "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома". Отмечается, что трансфер футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Суарес не принял участия ни в одном из официальных матчей "Барселоны".

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