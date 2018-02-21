Четыре итальянских топ-клуба готовы побороться за хавбека "Барселоны"

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Четыре итальянских топ-клуба готовы побороться за хавбека "Барселоны"Четыре итальянских топ-клуба готовы побороться за полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" будут готовы "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома".

В нынешнем сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, летом "Барселону" могут покинуть три игрока. | soccernews.ru

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