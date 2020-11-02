Четыре из пяти футболистов "Реала", игравших в этом сезоне справа в защите, травмированы

Мадридский "Реал" продолжает испытывать серьёзные кадровые проблемы с правым флангом обороны.

По информации Marca, в субботнем матче с "Уэской" мышечное повреждение получил вингер Лукас Васкес.

Таким образом, в лазарете оказались четыре из пяти футболистов "сливочных", игравших в этом сезоне справа в защите.

Помимо Васкеса это Дани Карвахаль, Альваро Одриосола и Начо Фернандес.

Во вторник "Реалу" предстоит провести домашний матч Лиги Чемпионов против миланского "Интера".

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