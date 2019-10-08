Четыре известных футболиста хотят купить английский клуб
Четыре известных в прошлом футболистов планируют выкупить английский "Уикомб".
Как сообщает The Athletic, речь идет о Деннисе Бергкампе, Дирке Кйюте, Рональде Кумане и Хенрике Ларссоне. Их целью является выход клуба в АПЛ.
Отметим, что сейчас "Уикомб" выступает в Лиге 1 - третьем по силе дивизионе Англии, в котором пока занимает второе место.
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|8
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|Норвич Сити
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|19
|Ньюкасл Юнайтед
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