Четыре известных футболиста хотят купить английский клуб

Четыре известных в прошлом футболистов планируют выкупить английский "Уикомб".

Как сообщает The Athletic, речь идет о Деннисе Бергкампе, Дирке Кйюте, Рональде Кумане и Хенрике Ларссоне. Их целью является выход клуба в АПЛ.

Отметим, что сейчас "Уикомб" выступает в Лиге 1 - третьем по силе дивизионе Англии, в котором пока занимает второе место.

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