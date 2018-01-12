Четыре клуба АПЛ интересуются трансферной целью "Барселоны"

Сразу четыре клуба английской Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику "Гремио" Артуру Рамосу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, за ситуацией вокруг 21-летнего бразильца следят "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал". Гранды АПЛ могут попытаться купить талантливого хавбека за 35-40 миллионов евро.

Ранее основным претендентом на Артура считалась "Барселона", однако каталонцы отложили этот трансфер из-за покупки Филлипе Коутиньо.

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