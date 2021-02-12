Четыре клуба АПЛ поборются за хавбека "Сампдории"

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Четыре клуба АПЛ поборются за хавбека "Сампдории"

Полузащитник "Сампдории" Миккель Дамсгор привлёк внимание нескольких английских клубов.

По информации Daily Star, заполучить 20-летнего футболиста хотят "Тоттенхэм", "Саутгемптон", "Лидс Юнайтед" и "Вест Хэм".

Генуэзский клуб готов летом продать датчанина за сумму не менее 18 миллионов евро.

Дамсгор выступает за "Сампдорию" с сентября прошлого года, сыграл 22 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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